Хабаровск, , 09:05 — REGNUM В Хабаровском крае отмечается рост числа выявленных зараженных коронавирусом — за минувшую неделю зарегистрировано 256 носителей SARS-CoV-2, тогда как неделей ранее был выявлен 191 зараженный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе правительства региона.

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Краевой минздрав дополнительно для лечения ковидных пациентов развернул 20 коек в городской больнице №10 и три койки в Охотской центральной районной больнице. Всего на сегодняшний день в Хабаровском крае задействовано 494 койки, занято почти 80% из них.

«В зоне риска находятся все возрастные группы. Как и прежде, основная масса заболевших — люди старше 60 лет. Но мы видим активный прирост на этой неделе в возрастной группе 18−29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. Мы держим на контроле ситуация в Тополево, где также был ранее зафиксирован очаг. И по Алонке в Верхнебуреинском районе ситуация полностью стабилизировалась. Последний заболевший там был 17 мая. Поэтому мы предлагаем в Алонке снять режим карантина», — сказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Зубун.

Также было предложено вернуться к некоторым ограничительным мерам.

«Динамика распространения коронавируса оптимизма не вызывает. Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1−2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но, нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает», — добавил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» — теперь жителям региона доступны все три отечественных препарата «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».