Эрзинский район, Тува, , 08:58 — REGNUM В Эрзинском районе Тувы задержаны двое местных жителей по обвинению в убийстве двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела потерпевших были найдены на чабанской стоянке возле села Булун-Бажы 28 мая.

По данным следствия, обвиняемые — 38-летний ранее судимый мужчина и его двоюродный брат 28 лет в тот день распивали на стоянке спиртное с соседями. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемые избили противников прикладом ружья.

«От полученных телесных повреждений двое потерпевших скончались на месте, третий — госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Задержанным к настоящему времени предъявлено обвинение в убийстве. Оба по решению суда заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.