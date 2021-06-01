Богота, , 08:59 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено более 23 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в Колумбии выявили 23 177 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 406 456. Стоит отметить, что за предшествующие сутки в стране было выявлено 20 218 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Колумбии от COVID-19 скончались 492 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 88 774.

Ранее Южная Корея предоставила Колумбии 10 тыс. защитных масок. Эта помощь оказана в знак благодарности за участие Колумбии в Корейской войне (1950−1953 гг).

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