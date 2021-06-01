Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM Его участниками стало более тысячи студентов и аспирантов из флагманских российских и зарубежных технических вузов. Они представят результаты своих научных изысканий, связанных с повышением эффективности горнорудных и энергетических компаний, а также сокращением антропогенного воздействия на экосистемы.

В понедельник, 31 мая, в Санкт-Петербургском горном университете состоялась церемония торжественного открытия Международного форума-конкурса «Актуальные проблемы недропользования». Эта ежегодная конференция традиционно становится площадкой для молодых исследователей со всего мира, которые хотят рассказать о своих проектах топ-менеджерам минерально-сырьевой отрасли и представителям научно-образовательного сообщества. В нынешнем году она проводится в гибридном формате. Почти 200 делегатов из России, Белоруссии и Казахстана прибыли в Петербург очно, остальные, а это представители ещё 45 стран, выступят с презентациями онлайн.

Практически все эксперты, с которыми удалось побеседовать в кулуарах, акцентировали внимание на том, что сегодня наша цивилизация столкнулась с вызовом не менее серьёзным, чем пандемия или даже угроза ядерной войны. С одной стороны, для того чтобы обеспечить своё дальнейшее социально-экономическое развитие, человечество должно добывать сырьё, причём во всё больших объёмах. Но с другой — просто обязано снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Минимизировать выбросы углекислого газа, число аварий, связанных с разливом нефти, вовлечь в переработку максимальное количество отходов производства.

Наше будущее во многом зависит от того, сумеем ли мы совместить эти, казалось бы, несовместимые вещи. Найти пресловутую золотую середину между техническим прогрессом и экологией. Но насколько это реально? По мнению почётных гостей форума, ответ на этот вопрос должен быть сформулирован именно в ходе таких конкурсов как «Актуальные проблемы недропользования». Ведь талантливая и энергичная молодёжь получает здесь возможность рассказать о своих разработках маститым специалистам, готовым взять их на вооружение и внедрить в производство.

Впрочем, не следует путать необходимость минимизации ущерба, который мы наносим природе, с желанием «хайпануть», выдавая весьма сомнительные идеи за единственно верную парадигму развития. Об этом собравшимся напомнил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Обществу сегодня навязывается упрощённое понимание действительности. Нам говорят о том, что можно взять стакан воды, выделить из него водород и без проблем получить энергию в тех объёмах, которые необходимы. Но если бы всё было так просто, мы уже давно перешли бы на экологически чистые технологии. Не секрет, что первый автомобиль на водороде ездил здесь, по ленинградским улицам ещё в 1941 году. А первый самолёт на этом виде топлива тоже был разработан и успешно испытан в Советском Союзе, в восьмидесятые.

Почему же эти проекты, как и все аналоги, которые созданы сегодня на Западе, существуют лишь в виде опытных образцов? Ответ прост. К сожалению, существуют физические законы окружающего нас мира, которые не позволят водороду стать ресурсом глобальной энергетики», — отметил Владимир Литвиненко.

В числе причин, по которым этого не произойдёт в обозримой перспективе, он назвал высокую себестоимость производства водорода, его низкую энергоёмкость, а также отсутствие надёжных технологий безопасного хранения и транспортировки (нынешние трубопроводы для этого не походят). Кроме того, самый лёгкий в природе газ гораздо более взрывоопасен, чем метан, а температура его горения значительно выше. Она достигает 2 тысяч градусов, горение приводит к образованию оксидов азота — смертельно опасного для человека вещества.

«В основе глобального топливно-энергетического баланса ещё долгое время будут лежать углеводороды. Впрочем, даже когда их значимость для общества станет заметно ниже, чем сегодня, сырьё все равно останется основой развития цивилизации. Литий, кобальт, поликремний, медь — без этих и многих других ресурсов невозможно изготовить аккумуляторные батареи для электромобиля, солнечные панели или ветротурбины. Поэтому создание технологий, позволяющих повысить рентабельность добычи полезных ископаемых и параллельно минимизировать негативное воздействие человека на природу — одна из самых актуальных и востребованных отраслью задач», — обратился к молодым учёным ректор Горного университета.

В числе целей устойчивого развития, провозглашённых ООН, — повсеместная ликвидация голода и нищеты, свободный доступ к сравнительно дешёвой электроэнергии для всех и каждого, а также защита и восстановление экосистем. Поэтому тематика форума для представителей этой международной организации особенно актуальна. А интерес к новым идеям, позволяющим снизить воздействие недропользователей на окружающую среду, очень высок.

«Те проекты, о которых расскажут участники конкурса, дадут новый импульс развитию горной отрасли, — подчеркнул, выступая на церемонии открытия, советник Генерального директора ЮНЕСКО в области науки Жан-Поль Нгоме Абиага. — Когда мы говорим о добыче природных ресурсов, конечно же, следует учитывать и экологический аспект, в том числе необходимость сохранения биоразнообразия. Творческий импульс, исходящий от молодых учёных, их вдохновение — важнейший инструмент, который позволит нам обеспечить устойчивое развитие. Именно поэтому я благодарен Горному университету и Центру компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, созданному на площадке петербургского вуза, за то, что в нынешних непростых условиях, им всё-таки удалось организовать эту конференцию».

Практически все иностранные эксперты принимают в ней участие онлайн. Однако некоторые прибыли в Петербург лично. Один из них — экс-министр энергетики Великобритании, председатель совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри. Он заверил делегатов конкурса, что они «обязательно изменят мир» и это «позволит достичь наших целей».

«Нам нужно делиться идеями, вместе реализовывать их, несмотря на трудности в политических отношениях между государствами. Это становится возможным именно благодаря таким форумам. Именно они позволяют понять, как много у нас общего и как много мы можем дать друг другу. Я оптимист, я считаю, что мы сумеем использовать наши знания и добиться устойчивости. Но для этого нам необходимы лидеры. Я вижу этих лидеров среди вас», — заверил молодёжь Чарльз Хендри.

Проректор Горного университета Леобена (Австрия) Петер Мозер акцентировал внимание участников на необходимости создания циркулярной экономики и вовлечения в переработку как можно более существенных объёмов техногенных отходов. Он назвал это одной из наиболее серьёзных проблем современности и рассказал о сотрудничестве в этой сфере австрийского и петербургского Горных университетов. Оно проходит на площадке Центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО.

«Нам необходимо создавать инновации для того чтобы этот цикл, процесс утилизации был максимально эффективным. В этом случае мы сможем не только значительно повысить процент отходов, которые используются как вторичное сырьё, но и сократить добычу. Этой теме посвящена одна из секций конкурса и насколько я знаю, там есть несколько очень интересных работ. Уверен, что они имеют все шансы на внедрение в производство», — отметил Мозер.

В церемонии открытия также приняли участие ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела (IOM3, Великобритания) Коллин Чёрч, декан факультета нефтегазовой геологии Национальной политехнической школы Эквадора Джонни Робинсон Замбрано Карранса. Письменное приветствие делегатам прислал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Помимо самого смотра-конкурса программа форума предусматривает экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кейс-чемпионат, актовые лекции статусных инженеров и учёных. Среди них экс-технический директор «Северного потока», эксперт Совета Федерации РФ Сергей Сердюков, генеральный директор дистрибьютора САТ «Цепеллин Русланд» Хольгер Шульц, вице-президент российского газового общества Роман Самсонов и многие другие. Помимо них в качестве экспертов, которые будут оценивать уровень докладов, выступят руководители горных и энергетических компаний из России и других стран. В частности, ФосАгро, Геотек-сейсморазведка и СИБУР. Эти компании традиционно являются партнёрами конкурса «Актуальные проблемы недропользования».

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