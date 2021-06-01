Санкт-Петербург, 1 июня 2021, 08:56 — REGNUM Его участниками стало более тысячи студентов и аспирантов из флагманских российских и зарубежных технических вузов. Они представят результаты своих научных изысканий, связанных с повышением эффективности горнорудных и энергетических компаний, а также сокращением антропогенного воздействия на экосистемы.
В понедельник, 31 мая, в Санкт-Петербургском горном университете состоялась церемония торжественного открытия Международного форума-конкурса «Актуальные проблемы недропользования». Эта ежегодная конференция традиционно становится площадкой для молодых исследователей со всего мира, которые хотят рассказать о своих проектах топ-менеджерам минерально-сырьевой отрасли и представителям научно-образовательного сообщества. В нынешнем году она проводится в гибридном формате. Почти 200 делегатов из России, Белоруссии и Казахстана прибыли в Петербург очно, остальные, а это представители ещё 45 стран, выступят с презентациями онлайн.
Практически все эксперты, с которыми удалось побеседовать в кулуарах, акцентировали внимание на том, что сегодня наша цивилизация столкнулась с вызовом не менее серьёзным, чем пандемия или даже угроза ядерной войны. С одной стороны, для того чтобы обеспечить своё дальнейшее социально-экономическое развитие, человечество должно добывать сырьё, причём во всё больших объёмах. Но с другой — просто обязано снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Минимизировать выбросы углекислого газа, число аварий, связанных с разливом нефти, вовлечь в переработку максимальное количество отходов производства.
Наше будущее во многом зависит от того, сумеем ли мы совместить эти, казалось бы, несовместимые вещи. Найти пресловутую золотую середину между техническим прогрессом и экологией. Но насколько это реально? По мнению почётных гостей форума, ответ на этот вопрос должен быть сформулирован именно в ходе таких конкурсов как «Актуальные проблемы недропользования». Ведь талантливая и энергичная молодёжь получает здесь возможность рассказать о своих разработках маститым специалистам, готовым взять их на вооружение и внедрить в производство.
Впрочем, не следует путать необходимость минимизации ущерба, который мы наносим природе, с желанием «хайпануть», выдавая весьма сомнительные идеи за единственно верную парадигму развития. Об этом собравшимся напомнил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
В числе причин, по которым этого не произойдёт в обозримой перспективе, он назвал высокую себестоимость производства водорода, его низкую энергоёмкость, а также отсутствие надёжных технологий безопасного хранения и транспортировки (нынешние трубопроводы для этого не походят). Кроме того, самый лёгкий в природе газ гораздо более взрывоопасен, чем метан, а температура его горения значительно выше. Она достигает 2 тысяч градусов, горение приводит к образованию оксидов азота — смертельно опасного для человека вещества.
В числе целей устойчивого развития, провозглашённых ООН, — повсеместная ликвидация голода и нищеты, свободный доступ к сравнительно дешёвой электроэнергии для всех и каждого, а также защита и восстановление экосистем. Поэтому тематика форума для представителей этой международной организации особенно актуальна. А интерес к новым идеям, позволяющим снизить воздействие недропользователей на окружающую среду, очень высок.
Практически все иностранные эксперты принимают в ней участие онлайн. Однако некоторые прибыли в Петербург лично. Один из них — экс-министр энергетики Великобритании, председатель совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри. Он заверил делегатов конкурса, что они «обязательно изменят мир» и это «позволит достичь наших целей».
Проректор Горного университета Леобена (Австрия) Петер Мозер акцентировал внимание участников на необходимости создания циркулярной экономики и вовлечения в переработку как можно более существенных объёмов техногенных отходов. Он назвал это одной из наиболее серьёзных проблем современности и рассказал о сотрудничестве в этой сфере австрийского и петербургского Горных университетов. Оно проходит на площадке Центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО.
В церемонии открытия также приняли участие ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, исполнительный директор Института материалов, минералов и горного дела (IOM3, Великобритания) Коллин Чёрч, декан факультета нефтегазовой геологии Национальной политехнической школы Эквадора Джонни Робинсон Замбрано Карранса. Письменное приветствие делегатам прислал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
Помимо самого смотра-конкурса программа форума предусматривает экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кейс-чемпионат, актовые лекции статусных инженеров и учёных. Среди них экс-технический директор «Северного потока», эксперт Совета Федерации РФ Сергей Сердюков, генеральный директор дистрибьютора САТ «Цепеллин Русланд» Хольгер Шульц, вице-президент российского газового общества Роман Самсонов и многие другие. Помимо них в качестве экспертов, которые будут оценивать уровень докладов, выступят руководители горных и энергетических компаний из России и других стран. В частности, ФосАгро, Геотек-сейсморазведка и СИБУР. Эти компании традиционно являются партнёрами конкурса «Актуальные проблемы недропользования».
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