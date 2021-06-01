Изобильный, Ставропольский край, , 08:55 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при строительстве детского сада в селе Московское Изобильненского района. Предварительно установлено, что строители похитили более 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о хищении, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что контракт на строительство детского сада был заключен в 2020 году между администрацией Изобильненского городского округа и одной из строительных компаний. Она должна была возвести здание детской дошкольной образовательной организации на 160 мест с бассейном в селе Московском.

Однако при исполнении контракта подрядчик существенно завысил объемы выполненных работ, а заказчик из администрации подписал акты приемки без должной проверки. В результате были перечислены за не выполненные по сути работы лишние денежные средства из бюджета края.

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