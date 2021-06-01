Самара, , 08:57 — REGNUM Более 400 тысяч желающих поставили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании оперативного штаба региона. Так, по области работают 168 прививочных пунктов на базе 65 медицинских учреждений. Завершили вакцинацию по области более 320 тысяч желающих, при этом около 50% от общего числа привившихся являются людьми старше 60-и лет.

Отмечается, что в ближайшее время в регионе ожидают поступление еще партий вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутника V». При этом процент использования вакцины в области составляет 96%.

По словам главы г. Тольятти Николая Ренца, в этом городе наблюдается динамика роста желающих получить прививку от COVID-19, поскольку там ведется активная разъяснительная работа и проводятся поощрительные акции для жителей, которые прошли иммунизацию.

«К розыгрышу призов среди вакцинировавшихся тольяттинцев выразили желание присоединиться отрасли социального блока и разыграть абонементы на посещение бассейнов, спортивных залов, билеты на спектакли и выставки», — приводит пресс-служба слова Ренца.

В связи с эти глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов рассмотреть этот опыт и проанализировать его эффективность с точки зрения применения на своих территориях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области фиксируют снижение уровня заболеваемости COVID-19.