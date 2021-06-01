Париж, 1 июня 2021, 08:54 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Узбекистана Денисом Истоминым в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:3.
Федерер восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.
Во втором круге Федерер сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем.
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