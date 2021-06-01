Москва, , 08:55 — REGNUM В настоящее время свыше пяти млн жителей России находятся в списках невыездных за рубеж из-за неоплаченных долгов. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составило 5,1 млн», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что около пятой части из данного числа приходится на три российских региона — Башкирию, Краснодарский край и Москву.

При этом лидирует по числу невыездных из-за долгов граждан Краснодарский край, где число таковых составляет 381,4 тыс. человек. Второй идет Башкирия (360,5 тыс. человек), третьей — столица России (227,6 тыс.).

Кроме того, отмечается, что десятая часть в списках невыездных за рубеж — это должники по выплате алиментов.

«По состоянию на 1 мая, 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно, что почти четверть миллиона москвичей встретят лето 2021 года, находясь в списках невыездных из-за различных долгов.