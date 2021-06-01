Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми в рамках Дягилевского фестиваля банк откроет фотовыставку Магия театра». На ней будут представлена фотоколлекция нумизматических ценностей, связанных с театральным искусством, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Выставка, посвящённая выдающимся театральным деятелям и артистам, знаменитым событиям и уникальным произведениям балета, оперы и драмы, откроется 8 июня. За последние 30 лет Банк России выпустил более 100 таких памятных монет, отчеканенных в серебре, золоте, платине и палладии. Наиболее известной из них является серия «Русский балет» XX века вобравшая в себя монеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда», выпущенные в 1993—2001 гг.

Как отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, выставка «Магия тетра» будет работать в дни Дягилевского фестиваля и станет гармоничным дополнением его насыщенной программы.

Напомним, фестиваль пройдет с 10 по 20 июня. Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2021 году возвращается в традиционном формате и вновь представит последние достижения современного европейского театра и актуальные музыкальные тенденции.

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