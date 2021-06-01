Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Согласно обновлённому прогнозу министерства финансов Грузии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в течение 2021 года вырастет не на 4,3%, а на 6,5%. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 31 мая заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили на заседании.

«В соответствии с нашим обновленным прогнозом, экономический рост в 2021 году составит 6,5%, что намного выше предыдущих прогнозов. В 2022 году прогноз экономического роста также будет высоким — 6,9%», — сказал глава минфина.

Он добавил, что это позволит сократить дефицит госбюджета в текущем году с 7,6% от годового ВВП до 7,1%. Кроме того, согласно наиболее оптимистичному прогнозу, экономический рост в Грузии может в 2021 году достигнуть 10,2%.

Напомним, 31 мая Национальная статистическая служба Грузии обнародовала отчет, согласно которому, рост ВВП в апреле составил 44,8%. С учётом падения темпов экономического роста в начале года, рост ВВП за первые четыре месяца текущего года составил 8,1%.

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