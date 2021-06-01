Томск, 1 июня 2021, 08:51 — REGNUM Эпидемиологи предупреждают о высоком уровне заболеваемости ОРВИ в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в областной администрации.
За прошедшую неделю в регионе ОРВИ заболели свыше 3200 человек, в том числе 2450 — в Томске.
По данным главы регионального Роспотребнадзора Ольги Пичугиной, эпидпорог среди детей до двух лет превышен на 20%, среди взрослого населения — на 46%.
Население региона призывают соблюдать все действующие санитарные нормы и правила.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае прошедший сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом прошёл без выраженного эпидемиологического подъёма.
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