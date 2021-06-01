Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую премию в области развития бурятского языка «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священный дар родного языка». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, премию будут вручать ежегодно.

Целью новой премии станет выявление и поощрение лучших практик на предприятиях, учреждениях и организациях, влияющих на процессы сохранения и развития языка. Его могут получить не только образовательные организации, но и заведения общепита, туризма и другие организации сферы услуг, учреждения здравоохранения, соцзащиты населения, физкультуры и спорта и так далее.

Премию будут присуждать по десяти номинациям, а общий призовой фонд будет достигать 1 млн рублей. В их числе есть такие, как «Лучшая семья», «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия» и другие.

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