Москва, , 08:50 — REGNUM Москвичей 1 июня ожидает погожий летний день, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона скандинавского происхождения, что сулит москвичам погожий летний денёк с усилением притока солнечного тепла», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в небе над столицей будет переменная облачность. Воздух прогреется до 19 градусов тепла, в Подмосковье — до 20 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Закаменского район Бурятии 31 мая выпал снег. Необычными «зимними» фотографиями делятся местные жители в соцсетях.

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