Варшава, , 08:49 — REGNUM 31 мая министр юстиции Польши Збигнев Зёбро провел пресс-конференцию, в рамках которой сообщил, что в его ведомстве разрабатывают законопроект об ужесточении наказаний за преступления, совершенные несовершеннолетними. Об этом сообщает Polskie Radio.

Зёбро сообщил, что к этому решению его ведомство подтолкнуло убийство 18-летней девушки из города Камень-Поморского, которое вызвало в польском обществе широкий резонанс. Убийцей девушки оказался 18-летний парень, который только освободился из мест лишения свободы. В 14 лет он был осужден за изнасилование и убийство своей подруги.

«В силу возраста ему было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком всего на 4 года. И мы видим, что это не стало для него уроком — он продолжил убивать», — заключил Зёбро.

«Для таких преступников наказания должны быть суровыми, несмотря на возраст. Только длительная изоляция в тюрьме защищает общество от психопатов. Наше предложение будет касаться в первую очередь увеличения возможных сроков заключения для несовершеннолетних — с 14 до 18 лет, когда наступает возраст уголовной ответственности за многие преступления», — добавил министр.