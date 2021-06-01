Вашингтон, , 09:08 — REGNUM В Ливии боевой беспилотник, находясь в автономном режиме работы, совершил атаку на людей, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists со ссылкой на доклад экспертов ООН.

Дрон Петр Данилов © ИА Красная Весна

Как говорится в документе, данный инцидент произошел в Ливии в марте 2020 года. Под обстрелом оказались военные Ливийской национальной армии (ЛНА), их атаковал дрон Kargu-2, произведенный компанией STM.

Вместе с тем эксперты не уточнили, погиб ли кто-то в результате атаки дрона. Если в результате все же оказались жертвы, то можно это назвать первым случаем в истории, когда управляемое искусственным интеллектом оружие совершило нападение на человека без прямого приказа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что нужно «обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение», которое могло бы определять «перспективный облик вооружённых сил». Он напомнил, что в боевой учебе всё чаще используются роботизированные комплексы, а также беспилотники и автоматизированные системы управления.

Член военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Михаил Осыко также заявил, что в России будет создано управление по работе с искусственным интеллектом. Новую структуру уже к декабрю 2021 года планирует формировать Министерство обороны России.

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