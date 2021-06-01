Ульяновск, 1 июня, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновске состоялось открытие нового детского сада «Бременские музыканты», который стал вторым в микрорайоне Новая жизнь. В открытии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

Строительство дошкольного учреждения шло в рамках национального проекта «Демография». Новый детский сад расположен на первом и втором этажах многоквартирного жилого дома и стал третьим корпусом детского сада № 63.

Новое учреждение рассчитано на 100 детей. Из пяти дошкольных групп в двух будут воспитываться дети до трёх лет. По словам заведующей детского сада Юлии Сидоровой, приоритетным направлением учреждения будет детский туризм:

«Путешествие, познание окружающего мира, в частности, география, патриотическое воспитание. Дошколята будут совершать тематические прогулки и экскурсии, познакомятся с культурой родного края, с традициями многонационального народа Ульяновской области».

Врио губернатора Алексей Русских передал учреждению сертификат на приобретения спортивного инвентаря, а будущим воспитанникам вручил направления для зачисления в детский сад.

«Это уже второе дошкольное учреждение, расположенное в растущем микрорайоне, и с его появлением здесь полностью решается проблема с местами в детских садах», — сказал руководитель региона.

По его словам, в Ульяновске строятся ещё два детских сада, которые планируется открыть в 2021 году.