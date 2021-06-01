Париж, 1 июня 2021, 08:46 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Японии Мисаки Дои в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Касаткина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, семь ошибок на подаче и 6 из 14 брейков.
Во втором круге турнира Касаткина сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
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