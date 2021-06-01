Сеул, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 385 535 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 1 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 5 791 503 человека. Уровень вакцинации составил 11,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 3 557 906 человек, а препаратом Pfizer — 2 233 597 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 27 064 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 171 336 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 459 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 140 799.

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