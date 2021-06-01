Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Стадион «Екатеринбург-Арена» открыли для занятий спортом. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

Жители и гости города могут приходить на пробежку утром с 7:00 до 10:00 (время местное) или вечером с 18:00 до 21:00.

Чтобы попасть на стадион, нужно оформить пропуск. При себе необходимо иметь паспорт. Вход осуществляется через ворота № 4. Гостей досмотрят на наличие запрещённых предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Арену» открыли на базе Центрального стадиона Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлен конкурс на обслуживание стадиона «Екатеринбург-Арена»