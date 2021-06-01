Закаменский район, Бурятия, , 08:43 — REGNUM На территории Закаменского район Бурятии 31 мая выпал снег. Необычными «зимними» фотографиями делятся местные жители в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в селе Санага толщина снежного покрова достигает нескольких сантиметров. При этом в ближайшие дни погода не изменится — по данным синоптиков, в первый день лета в горных районах республики также пройдёт мокрый снег.

Тем временем, пользователи соцсетей в комментариях шутят по поводу «задержавшейся» зимы.

«Шёл 121 день февраля», «Где лето, ау», «Здравствуй, лето», «Ура, завтра лето!», «От радости мы затопили печку», — пишут комментаторы.

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