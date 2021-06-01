Урумчи, Китай, , 08:43 — REGNUM Последние пять лет были лучшими для развития прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Условия жизни людей значительно улучшились и были достигнуты большие успехи в борьбе с бедностью в Синьцзяне, заявил на пресс-конференции сотрудник Информационного управления Государственного совета КНР Ли Сяоцзюнь. Синьцзян добился большого прогресса в развитии прав человека, а «тыкание пальцами» со стороны некоторых стран выглядит ничем не подкрепленным.

Этнические меньшинства Китая пережили лучшие годы за последние десятилетия с точки зрения экономического и социального развития, этнического единства, культуры, образования, защиты свободы религиозных убеждений и многих других аспектов.