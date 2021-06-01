Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM На Камчатке огнеборцы более полутора часов 1 июня ликвидировали возгорание в здании строящейся школы. Сотрудниками Росгвардии были эвакуированы со стройки 25 человек, трое из них обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о пожаре поступило в 09:29 по местному времени. Уже через девять минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг. Ликвидировать возгорание удалось в 11:20.

Огнём уничтожены строительные материалы, повреждены пластиковые окна. Пожар действовал на площади около 200 кв. м.

В ликвидации возгорания на стройке новой школы были задействованы 55 человек.

У троих строителей, которые обратились за медицинской помощью, врачи диагностировали отравление продуктами горения лёгкой степени. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 1 июня произошёл пожар в строящемся здании общеобразовательной школы № 33 на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском.