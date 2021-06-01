Буэнос-Айрес, , 08:44 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 28 175 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 3 781 784. Об этом 1 июня сообщает минздрав Аргентины в соцсети Twitter.

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По последним данным, за сутки в Аргентине скончались 638 человек, а всего число летальных исходов достигло 78 093. В стационарах на лечении остаются 7325 больных.

За предшествующие сутки в стране было выявлено 21 436 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с 22 мая по 29 мая в Аргентине были введены самые жесткие карантинные меры в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Предполагалось, что это поможет замедлить распространение инфекции.

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