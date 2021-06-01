Москва, , 08:41 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за три года построят пять поликлиник. Медучреждения будут возведены за счет инвесторов, сообщили в Стройкомплексе.

До 2023 года в поселениях Сосенское, Воскресенское, Внуковское и Московский появятся поликлиники на 1988 посещений в смену. В 2021 году планируется завершить строительство медцентра «Новомосковский» в Коммунарке.

С момента присоединения новых территорий в Новой Москве построено 15 объектов в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году в Новой Москве планируется построить 125 объектов здравоохранения.

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