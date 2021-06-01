Москва, 1 июня 2021, 08:54 — REGNUM За первый квартал текущего года государственный долг России вырос на 741,3 млрд руб. и составил 19,68 трлн руб. Об этом 1 июня сообщается в аналитической записке Счетной палаты РФ.
«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объёма ВВП)», — говорится в отчёте.
При этом указывается, что внутренний российский долг за этот период возрос на 683 млрд рублей (4,6%) и стал составлять 15,434 трлн рублей, а его доля в общем объеме российского государственного долга увеличилась с 77,9% до 78,4%.
Также уточняется, что в структуре внутреннего долга РФ по видам долговых обязательств больше всего ОФЗ-ПД (облигации федеральной займа (ОФЗ) с постоянным доходом) со сроками погашения в 2021—2044 годах (59,8%), ОФЗ-ПК (с переменным доходом) со сроками погашения в 2022—2034 годах (32%) и ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) со сроками погашения в 2023—2030 годах (4,5%).
Кроме того, добавляется, что расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга за первый период текущего года возросли на 39% в сравнении с таким же периодом годом ранее, составив 238,5 млрд руб.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Счетной палате РФ сообщили, что по состоянию на 1 января текущего года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 16 789 рублей.