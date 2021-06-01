Ростов-на-Дону, , 08:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли приговор четверым жителям Дагестана, которые создали преступное сообщество с целью совершения террористических преступлений. Группа сообщников действовала в селении Тпиг Агульского района. По приговору Южного окружного военного суда они получили от десяти до 18 лет лишения свободы, сообщили 1 июня в пресс-службе суда. Еще один обвиняемый по данному делу был оправдан.

В мае 2015 года двое её жителей Р. Магомедов и Г. Рамазанов объединились для ведения своей преступной деятельности. Они вооружились и стали совершать поджоги магазинов, воровать у местных жителей ювелирные изделия, оружие, вымогать денежные средства. В июне 2016 года в группу вступили Р. Тагривердиев и Р. Курбанов. Вместе они продолжили совершать свои преступления, готовясь к нападению на представителей власти.

Так, в период с 2016 по 2017 год бандиты планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и главу администрации Агульского района Дагестана. Совершить преступления они не смогли по не зависящим от них обстоятельствам — их задержали в октябре 2017 года.

Суд вынес решение о лишении свободы членов банды на длительные сроки с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На подсудимых также были наложены штрафы на общую сумму 860 тыс. рублей.