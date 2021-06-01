Римини, Италия, , 08:40 — REGNUM Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии в четвёртом туре предварительного этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 27:25).

После четырёх матчей российские волейболистки занимают шестое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Итальянки располагаются на 15-м месте с одним очком в активе.

Лига наций проходит в итальянском Римини без зрителей и завершится 25 июня. В турнире принимают участие 16 сборных, которые проведут на предварительном этапе по 15 матчей. После этого четыре лучшие команды выйдут в полуфинал.