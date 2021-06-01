Владивосток, , 08:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне Международного дня защиты детей побывал в кризисном центре «Живая надежда» и вручил подарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе правительства края.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Читайте также: В Приморье 1 июня добровольцы поздравили детей в реабилитационных центрах

Кризисный центр «Живая надежда» находится в пригороде Владивостока. Здесь живут матери с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Таких семей в центре 12.

«Люди, нуждающиеся во временной адаптации, здесь могут получить питание, воспитывать детей в нормальных условиях в течение нескольких месяцев. По достижению полутора лет малыши должны быть своевременно устроены в младенческие группы. Уверен, что все, кому не чужда помощь детям, окажут центру поддержку», — сказал Кожемяко.

Центру активно помогает Владивостокский морской торговый порт — закупает необходимую в хозяйстве технику. Волонтеры «Молодой гвардии» обустраивают дворовую территорию — уже установлена детская площадка, забор раскрашен персонажами популярных мультфильмов.

Олег Кожемяко передал центру подарки от партии «Единая Россия»: детское питание, подгузники, фрукты, игрушки.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех социально-реабилитационных центрах Приморья 1 июня и накануне прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Большую помощь оказывают добровольцы.