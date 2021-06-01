Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбурге мэрия обратилась в антимонопольную службу с просьбой разобраться в законности повышения тарифа на проезд на отдельных городских маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с увеличением жалоб горожан по поводу подорожания проезда в частных маршрутках готовится письмо в прокуратуру для проведения еще одной проверки. В мае стоимость билета выросла на 4 рубля в автобусах, курсирующих по маршрутам № 45, 52 и 57, и составила 32 рубля.

В мэрии подчеркнули, что изменение тарифа произошло без уведомления об этом администрации. Тогда как согласно постановлению администрации предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, обязаны в течение месяца до даты изменения тарифа письменно уведомить муниципальное управление пассажирского транспорта о грядущем изменении.

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