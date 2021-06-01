Москва, , 08:46 — REGNUM Полиция проводит обыски в доме бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом политик сообщил 1 июня в телеграмм-канале.

По его словам, с обысками стражи порядка пришли к нему на дачу под Коломной. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия у Александра Соловьёва, бывшего председателя движения «Открытая Россия» (одноимённая иностранная неправительственная организация признана на территории России нежелательной организацией).

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова», — написал Гудков.

С чем именно связаны следственные действия — пока неизвестно.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, «Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2015 года эмигрировавшим в Великобританию бывшим главой компании «Юкос» Михаилом Ходорковским, который был помилован в конце 2013 года президентом России Владимиром Путиным.

В 2017 году Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).

Решение было принято ведомством ввиду того, что вышеназванные организации осуществляют в России деятельность и спецпрограммы, которые направлены на дискредитацию российских выборов и признание нелегитимности их итогов.