Москва, , 08:38 — REGNUM «Индийский» штамм коронавируса не станет причиной новой или более серьезной вспышки пандемии коронавируса. Об этом 1 июня сообщили в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».

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В «Векторе» отметили, что санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в РФ, эффективны не только против «индийского» штамма, но и против других разновидностей коронавируса.

«При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы «индийский» штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время эпидемии сотрудники Роспотребнадзора получили обширный опыт борьбы с распространением коронавируса. Организация ежедневно проводит мониторинг эпидемиологической ситуации, а также оценивает потенциал новых вариантов SARS-CoV-2.

Ранее ученые из Университета Рокфеллера в США сообщили, что у пациентов, перенесших коронавирус, вырабатывается сильный иммунитет против вируса в течение года после заражения, в то время как вакцина его только повышает.

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