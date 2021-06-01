Кош-Агачский район, Алтай, , 08:32 — REGNUM В Республике Алтай по итогам минувшей недели заболеваемость COVID-19 выросла на 38%. По словам главы региона Олега Хорохордина, выявлено 108 случаев заражения против 78 на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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При этом почти половина новых носителей зарегистрировано в Кош-Агачском районе (53). Главный санврач региона Леонид Щучинов добавил, что рост заболеваемости связан с несоблюдением санитарно-противоэпидемических требований и проведением массовых мероприятий в районе.

В связи с этим глава потребовал от районной администрации предоставить информацию о принимаемых мерах по усилению санитарно-эпидемиологических правил, в том числе при проведении мероприятий.

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