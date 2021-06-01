Кишинёв, , 08:35 — REGNUM В Молдавии в течение суток 31 мая выявили 41 случай заражения коронавирусом в ходе 2644 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 186 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 507 человек, в том числе 63 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 507 пациентов с COVID-19, из которых 79 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6107 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе трое — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 40 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2593 тестов. Выздоровевшими врачи признали 95 человек.

Стоит отметить, что во Дворце Республики в Кишинёве 28 по 30 мая прошел марафон вакцинации, где привиться могли все желающие. За это время вакцину получили более 5,5 тыс. человек.

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