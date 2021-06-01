Сеул, , 08:34 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в мае 2021 года вырос на 45,6%, до $50,73 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние 32 года (с августа 1988 года). Кроме того, темпы роста выше 40% фиксируют в стране на протяжении двух месяцев подряд.

Среднесуточный экспорт также вырос на 49%, до $2,42 млрд.

Экспорт полупроводников вырос на 24,5%, автомобилей — на 93,7%, нефтехимической продукции — на 94,9%, нефтепродуктов — на 164,1%.

Поставки в Китай увеличились на 22,7%, в США — на 62,8%, в ЕС — на 62,8%, в страны АСЕАН — на 64,3%, в Японию — на 32,1%, в страны Латинской Америки — на 119,3%, в Индию — на 152,1%, в страны Ближнего Востока — на 4,6%, в СНГ — на 36,5%.

С января по май общий объём экспорта товаров из Южной Кореи составил $248,4 млрд.

Между тем, импорт товаров в Южную Корею в мае вырос на 37,9%, до $47,81 млрд.