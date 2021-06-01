Ульяновск, , 08:30 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 июня, начинается купальный сезон. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Старший государственный инспектор центра ГИМС ведомства Олег Малёнкин отмечает, что в этом году в Ульяновске центральный пляж — это «единственное официальное место для купания в городе». Накануне государственные инспекторы провели освидетельствование пляжа и оценили его готовность к купальному сезону. В частности, проверялось наличие спасательных постов, помещений для оказания медицинской помощи и их укомплектованность.

В мэрии Ульяновска отмечают, что на пляже с 1 июня работает муниципальный спасательный пост. Безопасность отдыхающих на нём будут обеспечивать 11 матросов-спасателей.

«Соблюдайте правила безопасности на воде, не купайтесь в необорудованных для купания местах и не оставляйте детей без присмотра», — призвал Олег Малёнкин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Ульяновске возобновит свою работу сезонный автобусный маршрут № 92С Центробанк — Центральный пляж. Он будет ходить раз в час.