Коломна, Московская область, , 08:36 — REGNUM Правоохранители пришли с обыском на дачу политика Дмитрия Гудкова. Об этом Гудков написал 1 июня в своём телеграм-канале.

Политик уточнил, что его дача находится под Коломной. С обыском также пришли к его бывшему помощнику Александру Соловьеву и начальнику штаба Виталию Венидиктову. Повод для таких действий пока неизвестен.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков.

Дмитрий Гудков был депутатом Государственной думы РФ VI созыва, он возглавляет незарегистрированную «Партию Перемен». Александр Соловьев — экс-председатель общественной организации «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая исполнительный директор этой общественной организации Андрей Пивоваров объявил о прекращении деятельности и закрытии региональных отделений. Такое решение он объяснил опасностью «возможного преследования» членов организации.

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