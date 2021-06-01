Москва, , 08:27 — REGNUM Россию невозможно отключить от платежной системы SWIFT, считает глава российского банка ВТБ Андрей Костин.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужна. Тем более что это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — цитирует Костина РБК.

Он добавил, что соответствующая мера в качестве «удара» Соединенных Штатов по российскому банковскому сектору «маловероятна, поскольку Вашингтон может задействовать другие инструменты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

При этом глава департамента МИД РФ указал, что, согласно международному праву, санкции могут вводится только легитимным органом — Советом Безопасности ООН, а потому вводимые отдельными странами или группы стран односторонние меры нельзя назвать санкциями.

Читайте также: Отключение РФ от SWIFT повлечет за собой падение курса рубля — прогноз