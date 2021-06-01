Пекин, , 08:26 — REGNUM Китайская полиция обнаружила или спасла 1680 пропавших без вести или похищенных детей с начала кампании в январе этого года, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

В это число входят уже взрослые, которые пропали без вести или были похищены в детстве. Общенациональная кампания по воссоединению детей с их семьями была запущена Министерством общественной безопасности КНР. С начала кампании было произведено в общей сложности 223 соответствующих ареста, сообщили в министерстве на пресс-конференции.

Один человек был разлучен со своей семьей на целых 54 года, говорится сообщении министерства. За этот период полиция раскрыла 85 нераскрытых дел, связанных с похищением или торговлей детьми.