Москва, , 08:57 — REGNUM По состоянию на 1 января текущего года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 16 789 рублей. Об этом 1 июня сообщается в аналитическом материале Счетной палаты РФ.

Пенсионеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что индексация этого вида пенсионных выплат на указанную дату составила 6,3%.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля», — говорится в материале.

При этом данная сумма среднего размера страховой пенсии на 912 руб. (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года, в то время как средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера вырос за этот же период на 1032 руб.

Также указывается, что на 1 января 2021 года число получающих социальную доплату к пенсии пенсионеров в РФ составляло 2,9 млн человек, и оно сократилось за год на 0,7%. В то же время средний размер такой социальной доплаты к 1 апреля 2021 года увеличился за год до 2184 руб. с 1980 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в России на 3,4% проиндексировали размер социальных пенсий.