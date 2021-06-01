Ростов-на-Дону, , 08:26 — REGNUM Плохие погодные условия внесли изменения в график работ по строительству инфекционной больницы в Ростове-на-Дону. Донской губернатор Василий Голубев побывал с очередной инспекцией на объекте, срок открытия которого неоднократно переносился.

«Сейчас наступил этап, когда каждый день для исполнителей проекта «горячий». Задача остаётся прежней — качественно и в срок завершить работы. Речь не только о вводе в строй объекта, но и об организации медицинскими специалистами его деятельности. Всё должно быть готово к приёму пациентов согласно определённому дорожной картой сроку», — отметил глава региона.

По последним сведениям, строительные работы в большинстве корпусов больнице практически завершены, в самом разгаре поставка и монтаж медицинского оборудования. Погода сказалась на графике работ по благоустройству территории.

ИА REGNUM сообщало, что строительство первой инфекционной больницы в Ростовской области началось в июне 2020 года. Первый этап планировалось завершить в декабре 2020 года, затем сроки перенесли на май 2021 года. Однако подрядчик через суд добился продления срока строительства — до 1 июля 2021 года.

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