Владивосток, , 08:31 — REGNUM Во всех социально-реабилитационных центрах Приморья 1 июня и накануне прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Большую помощь оказывают добровольцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

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Для приморских детей во всех муниципалитетах организовали различные активности: игры, шоу мыльных пузырей, чаепития, конкурсы, веселые старты, позитивные встречи.

Так, к детям Артемовского социально-реабилитационного центра в Партизанске приехали участники байкерского клуба «Железные тигры». Ребятам подарили игрушки и сладости. Мальчишки и девчонки с интересом изучали мотоциклы, общались с байкерами.

Творческий мастер-класс «Оберег на счастье» для детей из коррекционной школы-интерната во Владивостоке провели специалисты центра соцобслуживания совместно с «серебряными добровольцами». Учащиеся смастерили домовенка на удачу и общались с гостями во время чаепития.

В социально-реабилитационном центре «Альбатрос» в Находке дети играли в «Форд Боярд».

Акция «Добровольцы-детям» проходит в Приморье в десятый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 1 июня встретится с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».