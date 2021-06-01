Кызыл, , 08:25 — REGNUM В районе столицы Тувы Кызыла на 31 мая зарегистрировано снижение уровня воды в реке Енисей на 8 см. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Тем временем, спасатели продолжают бороться с паводком в Кызылском районе, где наиболее напряжённая ситуация сложилась в районе садового общества «Дар». Сотрудники вручную укрепляют защитную насыпь с помощью мешков с землей.

«Всего на ликвидации ЧС в 4-х муниципальных образованиях задействовано более 300 человек и 156 единиц техники. Работа продолжается в круглосуточном режиме», — отметили в управлении.

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