Самара, , 08:36 — REGNUM Почти на 32% снизилась заболеваемость COVID-19 за неделю в сравнении с предыдущей неделей в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области. Так, количество инфицированных уменьшилось по всем возрастам, кроме категории 15−17 лет, в которой фиксируется небольшое увеличение.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что данная тенденция является нестабильной.

«За последнюю майскую неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ стала выше в два раза», — приводит пресс-служба ее слова.

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, это связано с тем, что настороженность жителей в отношении респираторных заболеваний усилилась, поэтому они стали чаще обращаться к врачам при появлении симптомов.

«Кроме того, влияет и жаркая погода: многие стали чаще использовать кондиционеры, а это способствует высокому уровню скоротечных простуд», — добавил Бенян.

Отмечается, что в регионе также фиксируется снижение числа заболевших внебольничной пневмонией.

Сообщается, что в настоящее время около двух тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него получают медпомощь в больницах, а порядка 7,7 тысяч таких пациентов лечатся на дому.

«Свободный коечный фонд составляет 39,5%, в штатный режим переводят «ковидные» места в 8-й городской больнице Самары», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 мая в регионе выявили 73 случая заражения коронавирусом.