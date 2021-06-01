Чебаркуль, Челябинская область, 1 июня 2021, 08:24 — REGNUM В Челябинской области нашли мёртвым семилетнего мальчика, пропавшего в посёлке Бишкиль Чебаркульского района. Об этом говорится в паблике сообщества «Легион Спас».
«Найден, погиб», — отмечается в сообщении. А в комментариях пользователи сообщают, что тело ребёнка лежало на железнодорожных путях.
Мальчик пропал 31 мая. Он страдал аутизмом. Его поиски начали практически сразу. А на 1 июня был назначен сбор добровольцев для проведения поиска.