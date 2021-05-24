Президент РФ Владимир Путин 1 июня проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Также в регионах пройдут мероприятия, посвящённые Дню защиты детей.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщили, что в беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов

Орден «Родительская слава» был учреждён экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, а также обеспечивают необходимый уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Подробности мероприятия — в трансляции ИА REGNUM.