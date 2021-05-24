1 Июня
8:39
В Хакасии в 2020 году родилось 57 двоен
По состоянию на начало 2021 года в Хакасии, по предварительным данным, численность детей (до 17 лет включительно) составляла 128,4 тысячи человек — 24,1% от общей численности населения.
8:38
В Красноярском крае проживают более 600 тысяч детей
По данным на начало 2021 года, в Красноярском крае численность детей (до 17 лет включительно) составляла 632,7 тысячи человек. Как сообщили 1 июня в Красноярскстате, это 22,2% от общей численности населения региона.
8:31
В Приморье 1 июня добровольцы поздравили детей в реабилитационных центрах
Во всех социально-реабилитационных центрах Приморья 1 июня и накануне прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Большую помощь оказывают добровольцы.