Президент РФ Владимир Путин 1 июня провел встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Также в регионах прошли мероприятия, посвящённые Дню защиты детей. В беседе в режиме видеосвязи приняли участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов Орден «Родительская слава» был учреждён экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, а также обеспечивают необходимый уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Подробности мероприятия — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Обложка. Дети. Дарья Антонова ИА REGNUM

08:31 01.06.2021 Во всех социально-реабилитационных центрах Приморья 1 июня и накануне прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Большую помощь оказывают добровольцы. Читайте подробнее: В Приморье 1 июня добровольцы поздравили детей в реабилитационных центрах

08:38 01.06.2021 По данным на начало 2021 года, в Красноярском крае численность детей (до 17 лет включительно) составляла 632,7 тысячи человек. Как сообщили 1 июня в Красноярскстате, это 22,2% от общей численности населения региона. Читайте также: В Красноярском крае проживают более 600 тысяч детей

08:39 01.06.2021 По состоянию на начало 2021 года в Хакасии, по предварительным данным, численность детей (до 17 лет включительно) составляла 128,4 тысячи человек — 24,1% от общей численности населения. Читайте также: В Хакасии в 2020 году родилось 57 двоен

08:50 01.06.2021 В Ульяновской области основные мероприятия для детей пройдут в музеях и на открытых площадках. Подробнее:День защиты детей в Ульяновске отметят в музеях

08:52 01.06.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне Международного дня защиты детей побывал в кризисном центре «Живая надежда» и вручил подарки. Читайте подробнее: Губернатор Приморья навестил семьи с детьми в центре «Живая надежда»

08:54 01.06.2021 Праздничные мероприятия в социально-реабилитационных центрах Приморья. Фото: primorsky.ru

09:09 01.06.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов поздравили красноярцев с Днём защиты детей: «Дорогие друзья! В наших силах сделать так, чтобы каждый ребёнок Красноярья чувствовал заботу и участие взрослых в своей судьбе, чтобы юный возраст оставался в памяти по-настоящему счастливым временем. Пусть новое лето и школьные каникулы будут наполнены для ребят увлекательными делами, яркими событиями, радостным общением с друзьями. Желаем всем жителям края солнечного тепла, здоровья, удачи!»

09:15 01.06.2021 В Калужской области численность детей в возрасте от 0 до 14 лет за последние 10 лет увеличилась в 1,2 раза. Если на начало 2010 года их насчитывалось 134 тыс. 470 человек, то на начало 2020 года — 160 тыс.299 человек. Об этом 1 июня сообщает Калугастат. Подробности в материале: В Калужской области за десять лет число детей выросло в 1,2 раза

09:17 01.06.2021 В Свердловской области праздники для детей проводятся на открытых площадках. Один из них проходит в эти минуты возле школы №9 города Первоуральска.

09:30 01.06.2021 Законопроект о снижении ставки НДФЛ для семей с детьми разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме предложили снизить НДФЛ для семей с детьми

09:32 01.06.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал День защиты детей главным праздником страны. «Депутаты Госдумы от КПРФ посетят детские учебные заведения, посмотрят, как работают детские полклиники, как обеспечены наши дети, которые испытывают сегодня большие трудности, прежде всего, в многодетных семьях», — отметил Зюганов.

09:39 01.06.2021 Пресс-служба минздрава Иркутской области обнародовала мероприятия, которые пройдут в регионе 1 июня — в День защиты детей. Среди них — спектакли, концерты, весёлые игры. Так на малой сцене Иркутского музыкального театра для детей подготовлен концерт детского театра «Стрекоза». Читайте подробнее: В Приангарье День защиты детей отмечают спектаклями и играми

09:40 01.06.2021 Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского форума «Вектор детства». «Для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей, ваш форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций. Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

09:47 01.06.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать День защиты детей и продлить детство до 25-и лет, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Подробности в материале: Жириновский предложил продлить детство до 25-и лет

09:52 01.06.2021 «Сегодня мы отмечаем самый добрый и солнечный праздник, потому что он посвящён детям. Приходя в этот мир, малыши дарят радость и счастье. В ответ они нуждаются в понимании, поддержке и неустанной заботе со стороны самых близких людей. Для тех, кто начинает жизненный путь, нет лучшей защиты, чем искренняя любовь родителей, бабушек и дедушек. Ради благополучия и счастливого будущего своих детей всегда оставайтесь для них надежной опорой. Только получая внимание и признание, ребёнок ощущает себя в безопасности. Пусть все дети растут исключительно в атмосфере добра и душевного тепла! С праздником, дорогие омичи!» — говорится в поздравлении с Днём защиты детей от имени губернатора Омской области Александра Буркова и председателя регионального Заксобрания Владимира Варнавского.

09:55 01.06.2021 В Иркутской области 1 июня, в День защиты детей, стартовало межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное лето». Как сообщает пресс-служба областного правительства, оно будет длиться три месяца, до 1 сентября 2021 г. Как пояснила заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова, в регионе сейчас проживает около 580 тысяч несовершеннолетних. Читайте также: В Приангарье стартовало «Безопасное лето»

09:57 01.06.2021 Всероссийскую акцию по поддержке воспитанников и выпускников детских домов запускают 1 июня семь российских благотворительных фондов, специализирующихся на помощи детям. К акции #МНЕДОМОЙПОРА уже присоединились известные артисты, музыканты, спортсмены. Читайте подробнее: Акцию помощи воспитанникам детдомов запустят 1 июня

10:10 01.06.2021 Создание условий для развития наших детей, защита их прав и интересов — приоритет государственной политики России, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что эта норма закреплена в Конституции Российской Федерации. «Мы приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку, детей-сирот», — отметил он в ТГ-канале. «Всё это сделано для того, чтобы защитить наших детей. Чтобы их детство было счастливым. Чтобы их мамам из-за материальных трудностей не пришлось стоять перед выбором — сохранить или нет своего еще не родившегося ребенка», — указал спикер Госдумы.

10:16 01.06.2021 В Ростове-на-Дону ко Дню защиты детей подготовлена насыщенная программа. Ряд литературно-развлекательных мероприятий запланирован во всех библиотеках. Концерты, викторины и мастер-классы ждут ребят в городских парках. Читайте по теме: День защиты детей в Ростове-на-Дону отметят в парках и библиотеках

10:18 01.06.2021 Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, в Алтайском крае стартовала оздоровительная кампания. Как сообщает официальный сайт региона, первыми детей начали принимать 52 загородных учреждения, в том числе 5 санаториев. Позже при школах откроют 805 групп дневного пребывания. Смены в этом году будут короче — по 14 дней, но их будет больше, чем обычно — сразу 68. При этом наполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%, чтобы отдохнуть могли все желающие. Подробности в материале: На Алтае стартовала летняя оздоровительная кампания

10:28 01.06.2021 Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам первого Всероссийского форума «Вектор детства», приуроченного к Международному дню защиты детей. Текст приветствия приводится 1 июня на сайте Кремля. «Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», — подчеркнул Путин. Подробности в материале: Путин поприветствовал участников форума «Вектор детства»

10:29 01.06.2021 В Барнауле Дню зашиты детей, отмечаемому 1 июня посвятили праздник «Планета детства». Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты, он состоялся в парке культуры и отдыха «Центральный». Гостей мероприятия приветствовала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина: «Поздравляю всех с первым днем лета, с началом летних каникул! День защиты детей — это время вспомнить о том, что мы должны и обязаны оберегать наших детей, заботиться о сохранении их жизни, здоровья и благополучия. Дорогие родители, будьте всегда рядом с вашими детьми…» Читайте также: Барнаул Дню зашиты детей посвятил «Планету детства»

10:54 01.06.2021 Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

10:55 01.06.2021 В Кабардино-Балкарии в День защиты детей для молодого поколения республики устроят настоящий праздник. Для детей во всех парках и скверах будут проходить концерты и массовые развлекательные мероприятия, в кинотеатрах будут показывать бесплатно кинофильмы, к тому же бесплатными в этот день станут аттракционы и поход в зоопарк, сообщили в мэрии города Нальчика. Читайте также: В Кабардино-Балкарии будут катать детей на каруселях бесплатно

11:01 01.06.2021 В р.п. Кольцово Новосибирской области сегодня, 1 июня, открылся новый детский сад «Золотой ключик». В нём будет применяться уникальная образовательная программа с разновозрастными группами, парной педагогикой и привлечением института семьи к воспитательному процессу. «Символично, что детский сад в Кольцово открывается в День защиты детей, ведь задача взрослых — это соблюдение прав и свобод детей», — отметил заместитель губернатора области Сергей Нелюбов. Читайте подробнее: В новосибирском Кольцово заработал детский сад с уникальным образованием

11:08 01.06.2021 Сотрудники следственного управления СКР по Чувашии привезли в подарок центру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних сладости и пиццу.

11:21 01.06.2021 В Карачаево-Черкесии в День защиты детей пройдут масштабные мероприятия. Для юных жителей республики в 10:00 1 июня начались торжества в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкесска. Подробности в материале: День защиты детей Карачаево-Черкесия отметит квестами и рок-концертом

11:40 01.06.2021 Школьный лагерь в Барнауле. Фото: barnaul.org

11:43 01.06.2021 В Новосибирске сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей открыли 16-й сезон работы Детской железной дороги. «Новосибирск с железной дорогой связывает многое: город начинался с железнодорожного моста, мы тесно сотрудничаем с железнодорожниками, они возводят в городе пешеходные и железнодорожные переходы, развязки. В этом году мы всем городом отметим 125-летие Транссибирской магистрали и 85-летие Железнодорожного района. Однако самым главным совместным проектом я считаю Детскую железную дорогу, где юные новосибирцы получают азы будущей профессии. Многие из них впоследствии связывают свою жизнь с железной дорогой», — отметил мэр города Анатолий Локоть. Читайте подробнее: В Новосибирске в первый день лета заработала Детская железная дорога

11:45 01.06.2021 Чаще всего накануне Дня защиты детей жители РФ покупали набравшие популярность игрушки-антистресс — поп-ит, симпл-дипл, сквиши и спиннеры. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries.

11:49 01.06.2021 В Ульяновске бесплатный проезд для местных школьников продлили до конца лета. Читайте также: В Ульяновске продлили бесплатный проезд для школьников

12:25 01.06.2021 В Красноярске ко Дню защиты детей установили «плакат года». Одну девочку на фотографии «лишили» ног, а мальчика — нескольких пальцев. Это поздравление вызвало бурную реакцию в соцсетях. Читайте также: «Халтура! Стыдоба!», или Как красноярцев поздравили с Днём защиты детей

12:41 01.06.2021 В Калужской области за четыре месяца 2021 года органами прокуратуры было выявлено более 3,7 тыс. нарушений закона в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Внесено свыше 800 представлений, по результатам рассмотрения которых к различным видам ответственности привлечено 700 лиц. В интересах детей в суд направлено 450 исков и заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело. Читайте также: Калужские прокуроры выявили более 3,7 тыс. нарушений прав детей

12:55 01.06.2021 Встреча президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой накануне Дня защиты детей. 31.05.2021 г. Фото: kremlin.ru

12:59 01.06.2021 Список потенциальных заболеваний для обследования новорожденных следует существенно расширить, это позволит вовремя назначить лечение. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 1 июня на совещании по медицинской помощи детям в рамках посещения центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Академика В. И. Кулакова. Читайте также: Мишустин выступил за расширение обследований младенцев «в разы»

13:20 01.06.2021 В канун Дня защиты детей руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк подарил 11-летнему Мише Прохорову из Барнаула надувной плот. Мальчик с ДЦП стал одним из 100 участников акции «Мечтают все!», проходившей в 23 регионах России. Войтюк лично отправился в гости к Прохоровым и вручил подарок не только Мише. Еще один надувной плот получил от общественников его младший брат Ваня. Мальчики растут в обычной семье: папа Сергей работает в полиции, мама Евгения занимается детьми, старшая дочь Влада — студентка университета. Миша учится в барнаульском лицее № 122, за плечами начальная школа. Несмотря на сложный диагноз, он занимается вокалом и учит японский язык в компании с младшим братом.

13:39 01.06.2021 В январе-декабре 2020 года в Алтайском крае родилось около 20 тыс. малышей (в городской местности более 11 тыс., в сельской — более 8 тыс.), что на 5,4% меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Такие данные ко Дню зашиты детей обнародовали в территориальном органе государственной статистики. Также известно, что среди родившихся детей мальчиков на 606 больше, чем девочек. В целом за последние пять лет численность детей, получающих дошкольное образование в регионе, сократилась на 6,3% (2016 г. — 112,5 тыс. детей), охват дошкольным образованием — увеличился на 0,7 п.п. (2016 г. — 61,9%). В Республике Алтай в январе-декабре 2020 года родилось 2933 малыша (в городской местности — 793, в сельской — 2140), что на 1,7% меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Среди родившихся детей мальчиков на 231 больше, чем девочек. Подробности в материале: В «двух Алтаях» упала рождаемость

13:40 01.06.2021 Путин: хочу поздравить всех граждан России с этим праздником.

13:41 01.06.2021 Путин: в ваших больших дружных семьях проявляется дар светлой, неисчерпаемой родительской любви. Это огромный, постоянный труд, но и несравнимое счастье, возможность видеть, как растёт человек, радоваться его победам, успехам.

13:42 01.06.2021 Путин: своим примером вы вдохновляете других. Уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают, чтобы у них было много детей. Это прекрасно. Семья, в которой много детей — это основа будущего России. Поддержка семей с детьми и создание условий для воспитания ребёнка явлется приоритетом нашей политики.

13:43 01.06.2021 Путин: сейчас перед правительством поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи понятной и целостной, чтобы семьи знали, на какие льготы и выплаты они имеют право.

13:45 01.06.2021 Путин: мы общаемся дистанционно. К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим из неё, но опасности сохраняются. Поездки через всю страну для таких семей, как ваши — неоправданный риск. Прошу вас беречь себя.

13:47 01.06.2021 Путин рассчитывает, что власти на местах будут расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.

13:53 01.06.2021 Путин оценил семью одного из обладателей ордена «Родительская слава»: «11 человек… В тундре…».

13:58 01.06.2021 Самое необходимое для любого ребёнка — это наличие крепкой семьи, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Подробности в материале: Путин поздравил граждан России с Днём защиты детей

14:00 01.06.2021 Путин — о приглашении посетить Волгоград: давно не был в этих местах — пару лет где-то. Конечно, это уникальные места, очень красивые.

14:04 01.06.2021 В России власти на местах должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин призвал власти в регионах расширять программы поддержки семей

14:07 01.06.2021 Создание условий для воспитания и самореализации ребёнка — это приоритет политики российского государства. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Читайте также: Путин: Многодетные семьи — это основа будущего России

14:08 01.06.2021 На Театральной площади Красноярска в День защиты детей учащиеся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств установили рекорд России по одновременному массовому рисованию мелом. Подробности в материале: В Красноярске дети установили рекорд по массовому рисованию мелками

14:19 01.06.2021 Путин — в ответ на слова о молитве за него в семье на Ямале: «Спасибо большое! Я с удовольствием за вас перекрещусь и помолюсь за вас!».

14:32 01.06.2021 На сегодняшний день Россия выходит из сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Но, несмотря на улучшения, эпидемиологические риски ещё остаются. Об этом в начале встречи с многодетными семьями 1 июня сообщил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

14:36 01.06.2021 Путин: у вас всех много детей. Это большой праздник.

14:36 01.06.2021 Путин: хочу поздравить всех родителей и ребятишек с Днём защиты детей.

14:37 01.06.2021 Встреча Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

14:46 01.06.2021 Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин: Россия постепенно выходит из сложной эпидситуации

14:50 01.06.2021 В Тюмени в историческом парке «Россия — моя история» в День защиты детей работает выставка «Советское детство». На выставке юные тюменцы узнают об игре в «классики» и «самолетик», увидят октябрятскую звездочку и пионерский галстук, «горячую картошку» и диафильмы. Читайте подробнее: В День защиты детей в Тюмени вспоминают жизнь советских ребят

15:15 01.06.2021 Дети. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:21 01.06.2021 Врио главы Тувы Владислав Ховалыг 1 июня наградил двух несовершеннолетних братьев, которые год назад спасли тонущих детей. Читайте также: В Туве наградили школьников, спасших тонущих детей

15:23 01.06.2021 Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». В беседе приняли участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

15:23 01.06.2021 Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

15:25 01.06.2021 В ходе встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

15:28 01.06.2021 Отдельного поздравления президента РФ в День защиты детей удостоились те, кто отмечает день рождения сегодня. «Отдельные самые тёплые поздравления и пожелания ребятам, которые сегодня, прямо в этот день, отмечают день рождения и которые сейчас, надеюсь, находятся у нас здесь на связи. Это Алине Плюсниной, ей исполняется 9 лет, ей самые лучшие пожелания и поздравления, и Исмаилу Марзиеву, ему­ — 14. Ребята, вас с днём рождения поздравляю», — сказал Путин.

15:32 01.06.2021 Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа погостить в Сочи и пообещал организовать «хороший отдых». Об этом глава государства заявил 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Об этом: Путин пообещал многодетной семье из Надыма «хороший отдых» в Сочи

15:39 01.06.2021 Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма (ЯНАО) погостить в Сочи. Предложение прозвучало во время встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». «Мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы могли покататься, посмотреть олимпийский объект», — отметил президент России. Но надымчане стали отказываться от предложения главы государства, потому что уже получили путёвку в Геленджик от предприятия, где работает отец семейства. «Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется Управление делами президента, оно вас поддержит», — настоял Владимир Путин. Читайте также: Многодетным ямальцам не удалось отказаться от подарка Путина

15:43 01.06.2021 885 млн рублей выделено в Башкирии для обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Сообщается, что в 2020 и 2021 году 805 детей-сирот в Башкирии были обеспечены жильем. При этом в суды были отправлены около 500 исков в защиту сирот из-за непринятия муниципалитетами мер по обеспечению их жилыми помещениями. Читайте подробнее: В прокуратуре Башкирии сообщили о мерах по устранению нарушений прав детей

16:07 01.06.2021 Видеообращение к участникам фестиваля «Большая перемена». kremlin.ru

16:09 01.06.2021 К Международному дню защиты детей Чебоксарская ГЭС сделала подарок Новочебоксарскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних: в рамках благотворительной программы РусГидро помогла отремонтировать столовую к открытию летнего лагеря при центре. Во время каникул в лагере отдохнут около 200 детей с ограниченными возможностями, из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. Всего в 2021 году Чебоксарская ГЭС выделила на благотворительные цели 3 млн рублей, из которых 2 млн направлено на поддержку детей. В двух специализированных детсадах для малышей с ограниченными возможностями здоровья на средства гидроэнергетиков оборудуют учебную площадку и отремонтируют бассейн. На биостанции государственного природного заказника «Заволжский» при поддержке Чебоксарской ГЭС пройдет полевая исследовательская экспедиция подростков и педагогов «Школа дикой природы». Детская хоккейная команда «Сокол» проведет летние тренировки на спортивных площадках, оборудованных при поддержке РусГидро. Для юношеского клуба «Чайка», двукратного чемпиона России по авиамоделизму, гидростанция достраивает кордодром. Лицею № 18 ГЭС поможет закупить оборудование к новому учебному году.

16:17 01.06.2021 Помощь многодетным семьям расширяют в Волгоградской области. Теперь те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут выбирать — воспользоваться правом на бесплатный земельный участок или приобрести по сертификату квартиру, сообщили 1 июня в пресс-службе администрации региона. Читайте также: Волгоградские многодетные семьи смогут по-новому решить жилищный вопрос

16:24 01.06.2021 Оказать помощь сотрудникам «Сургутнефтегаза», у которых многодетные семьи, предложил президент РФ Владимир Путин главе компании Владимиру Богданову 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Подробности в материале: Путин предложил главе «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудников

16:44 01.06.2021 В Екатеринбурге стартует летняя оздоровительная кампания для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации. Открытие кампании проходит на площадках 126 городских оздоровительных лагерей 1 июня 2021 года, в День защиты детей. Мальчикам и девочкам предлагают принять участие в соревновании «Рисуем детство». Участникам инициативы нужно нарисовать рисунки мелом на асфальте, а фото получившихся художеств выложить в соцсети. Проходят и другие мероприятия, игры, квесты для детей. Читайте подробнее: В Екатеринбурге начинается детская оздоровительная кампания

17:02 01.06.2021 На встрече с президентом была семья Вылко — Татьяна Григорьевна и Павел Митрофанович, у которых 11 детей. П. Вылко: Меня зовут Вылко Павел Митрофанович. Я — оленевод из общины «ЯМБ-ТО», кочующей по большеземельской тундре. В. Путин: Вы живёте на озере или так называется только населённый пункт? «Длинное озеро» у меня написано. П. Вылко: Название общины «Длинное озеро». В. Путин: Понятно. И сколько у вас ребятишек? П. Вылко: У меня 11 детей. В. Путин: Самому старшему сколько? П. Вылко: Самому старшему 16 лет. В. Путин: А маленькому? П. Вылко: Маленькому — год. В. Путин: Ух ты! И все общаются с оленями? П. Вылко: Да, в летнее время все общаются с оленями. В. Путин: Каждый день? В зоопарк ходить не нужно. Они счастливые ребятишки. Как они учатся у Вас, Павел Митрофанович? Старшие дети как учатся? Где? П. Вылко: У меня сейчас старшие дети уже до пяти учились, не хотят учиться. В. Путин: С вами? П. Вылко: Да, с нами. В. Путин: Мама справляется со всеми? П. Вылко: Мама нормально, справляется со всеми. В. Путин: У неё много работы, надо сказать. 11 ребятишек — это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время. П. Вылко: Тем более у нас дочке уже 15 лет, так она нормально помогает. В. Путин: Хочу пожелать счастья Вашей большой семье и здоровья. П. Вылко: Спасибо Вам. В. Путин: Спасибо Вам. 11 детей в тундре. Вы с места на место переезжаете, да? П. Вылко: С места на место переезжаем. В. Путин: Сколько раз за сезон вы переезжаете с одного места на другое? П. Вылко: За сезон мы переезжаем примерно 30 раз. С летовки до зимовки и обратно. В. Путин: А детей в интернат вы не отправляли? П. Вылко: Детей не отправляли, всегда они с собой. В. Путин: А почему? Может быть, отправить кого-то из детей в интернат на учёбу? П. Вылко: Трое учатся в интернате. В. Путин: Ясно. Ладно, я пожелаю вам всего самого доброго ещё раз. Всего хорошего. Погода у вас хорошая сейчас? П. Вылко: Погода нормальная у нас. В. Путин: Слава богу. Центр арктического туризма у вас там, да? Вы сейчас там находитесь? П. Вылко: Да. В. Путин: Всего хорошего. П. Вылко: Спасибо большое Вам. В. Путин: Вам спасибо большое за детишек. Поздравляю вас ещё раз.

17:02 01.06.2021 Участником встречи, которую в Международный день защиты детей в режиме видеосвязи провёл президент РФ Владимир Путин стала многодетная семья Кобловых из Волгоградской области. Родители рассказали главе государства, как развивают творческие способности своих детей. Читайте также: Многодетная семья из Волгоградской области рассказала Путину о творчестве

17:06 01.06.2021 В ходе встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

17:50 01.06.2021 Кобловы Ольга Викторовна и Владимир Владимирович имеют восемь детей (город Волжский, Волгоградская область). О.Коблова: Владимир Владимирович, добрый день! Благодарим Вас за высокую награду, которой Вы удостоили нашу семью, за то, что Вы оценили наш родительский труд. В Волгоградской области все пособия, которые Вы назначали, и выплаты выплачиваются вовремя, в срок и без задержки. Появились в этом году новые возможности использования социального контракта, этим воспользовались наши старшие дети, и для семьи это тоже большая помощь. В рамках национального проекта «Культура» в музыкальной школе, где обучаются наши дети, были закуплены великолепные инструменты с хорошим звучанием, на скрипках, в частности, играют наши дети, инструменты дорогостоящие, в рамках Вашего проекта. Это очень приятно, нужно и важно и для детей наших, и для школы, и для города. С мужем мы стараемся развить все творческие способности, которые есть у наших детей. Это у нас в приоритете, поэтому с четырёх лет все наши дети учатся в музыкальной школе, рисуют, любят читать. И скажу честно, когда появились дипломы, награды, потом кубки, медали, мы ни о какой награде не задумывались, всё делали ради детей, для детей, и нам очень приятно, что Президент нашей страны оценил наш труд. Спасибо Вам. В.Путин: Вам спасибо за ребятишек. Я смотрю, у меня справочки лежат по каждой семье, вы часто ездите по России? Где уже побывали? О.Коблова: Вообще, мы очень любим путешествовать и летом, и в свободное время, в частности, в отпуск мы постоянно куда-то детей вывозим. Были на Чёрном море, в Крыму по историческим местам. Конечно, любимые наши путешествия — это наша Волгоградская область, потому что очень много исторических мест, но самое наше любимое лучшее место — это наша Волго-Ахтубинская пойма. На сегодня это природный парк, в ЮНЕСКО занесён. Там очень много красивых мест, грибов, ягод. Практически все выходные мы проводим там: рыбалка, отдых. Дети очень любят, купаемся. В.Путин: Дети тоже ловят рыбу? В.Коблов: Да. Кто ловит, поднимите руки? В.Путин: Папа учит? В.Коблов: Добрый день, Владимир Владимирович! В.Путин: Здравствуйте. В.Коблов: Мы очень рады. Удивительный день для нас, неожиданный, мы до сих пор в удивлении. С одной стороны, я удивлён тем, что Вы, как Президент, с такой нагрузкой, с такой ответственностью находите время для нас, для меня это удивительно, потому что нам даже собраться бывает когда-то куда-то… Мы очень благодарны. Я когда женился (в первый и последний раз, надеюсь), мне было уже 35 лет, поэтому я мог что угодно представлять, но только не нашу встречу с Вами. Поэтому для меня крайне удивительно, этот день сегодня, именно встреча с Вами. Это, конечно, крайне удивительно. В.Путин: Знаете, у вас нагрузка не меньше. Восемь детей, я представляю, какая у вас нагрузка. Если за каждым голову повернуть, голова отвалится. В.Коблов: Мы стараемся, чтобы головы у нас были послушные. Сказать, что мы прямо надрываемся, я бы не сказал. Но, естественно, стараемся, конечно, как супруга сказала, чтобы у детей было детство. Я впервые попал на море, когда уже имел детей. Потому что всё-таки наше детство и их детство отличаются, и в корне отличаются. Слава богу, что действительно есть такие изменения в нашей стране, чему мы все рады. И конечно, мы с удовольствием путешествуем везде, но то, что супруга сказала, наши места, они прекрасны. Может быть, они не так развиты в сфере туризма, но Волго-Ахтубинской пойме аналогов в мире вообще немного. Так как творятся удивительные вещи, мы будем очень рады увидеть и Вас когда-нибудь в наших краях, чтобы вместе посмотреть, как тут ловится рыба. Будем очень рады. В.Путин: Спасибо. Вы Владимир Владимирович, двойной мой тёзка, да? В.Коблов: Да, совершенно верно. В.Путин: Владимир Владимирович, спасибо Вам большое. Я постараюсь. Давно не был в этих местах. Пару лет, наверное, уже не был, а так я бывал там. Если не регулярно, то неоднократно. И, конечно, это уникальные места, я согласен с Вами. Очень красивые. О.Коблова: Поэтому будем ждать Вас, Владимир Владимирович, и уха на берегу Волги Вам будет готова самая вкусная. В.Путин: Хорошая идея! А Вы как её готовите? С угольком? В.Коблов: У нас разные рецепты есть, тем более сейчас столько информации, можем — по желанию. О.Коблова: На Ваш вкус будет приготовлена. В.Путин: Спасибо большое. Спасибо, Ольга Викторовна и Владимир Владимирович. Вам всего самого доброго. Благодарю вас. Удачи вам, всего хорошего.

17:53 01.06.2021 Марзиевы Пятимат Аюповна и Ахмед Османович, четверо детей (Назрань, Ингушетия). П. Марзиева: Уважаемый Владимир Владимирович! Из-за проблем с голосом у мужа, он простыл, я от всей нашей семьи благодарю Вас за такую высокую награду. Очень приятно Вас видеть, с Вами общаться напрямую. Для нас это тоже неожиданно, волнительно, но вместе с тем очень приятно. Ваше последнее поручение по оказанию помощи многодетным семьям тоже очень облегчило наше семейное положение. Программа поддержки семей, например выдача учебников в школах, тоже благоприятно отразилась на нашей семье, когда собирали детей в школу. Открытие новых школ тоже решило проблему второй смены в нашей семье. Удобно, когда все дети в одну смену ходят в школу. Хочу выразить огромную признательность за то, что Вы помогаете многодетным семьям и такое внимание уделяете. Также хочу поблагодарить руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича за выделение субсидии на улучшение жилищных условий для нашей семьи и главу республики Калиматова Махмуд-Али Макшариповича за то, что благодаря ему у нас в семье появился автомобиль. Спасибо. А. Марзиев: Спасибо. В. Путин: У вас дети, я смотрю, спортом активно занимаются, да? П. Марзиева: Да. Все сыновья. В. Путин: Кто-то кикбоксингом занимается, кто-то — футболом. Кто занимается кикбоксингом, ручку поднимите. А. Марзиев: Все четверо. П. Марзиева: Начинали все ребята с дзюдо. Мы знаем, что Вы тоже. Начинали с дзюдо, просто нам пришлось переехать, а в хорошей секции дзюдо в том месте, куда мы переехали, не получилось дальше заниматься, поэтому мы как-то решили все вместе, что пока будут заниматься кикбоксингом. В. Путин: Хорошо звучит: «Решили все вместе». Тебе нравится заниматься этим видом спорта? Подходит тебе? И. Марзиев: Очень нравится. Люблю этот вид спорта, очень нравится заниматься кикбоксингом. В. Путин: Каких успехов уже добился? И. Марзиев: Я участвовал в республиканских соревнованиях, участвовал в турнирах, но у меня нет таких особенных результатов. Я готовлю себя к службе в правоохранительных органах, и я пытаюсь заниматься усерднее, потому что после учёбы у меня стоит спорт, я стараюсь как можно больше и усерднее заниматься этим видом спорта. В. Путин: Правильно. Здорово. Молодец. Что касается будущей работы в правоохранительных органах, то тоже подумаю о том, как тебе помочь и поддержать. Успехов вам всем! П. Марзиева: Спасибо большое. В. Путин: Поправляйтесь.

17:54 01.06.2021 Дети. Анна Алябьева © ИА REGNUM

17:56 01.06.2021 Плюснины Ирина Эдуардовна и Александр Владимирович, 11 детей (город Лысьва, Пермский край). А. Плюснин: Мы Вас приветствуем из Лысьвенской городской современной прекрасной библиотеки. Мы благодарны Вам за те добрые слова и пожелания, которые Вы сегодня сказали всем многодетным семьям, и, конечно, за ту награду, которой нас удостоили. Мы благодарны Вам и всем людям, которые в этом принимали участие. Но если говорить немножко о нашей семье, то у меня 11 детей: 7 мальчиков и 4 девочки. Они увлекаются музыкой и физкультурой. Не могу сказать, что спортом — физкультурой. Участвуют в разных соревнованиях школьных. Старший сын у меня занимал первые места на всероссийских, региональных и международных конкурсах по гитаре, также другие дети участвовали. Окончили музыкальное училище: есть, кто на домре играет, кто на фортепиано играет. Один сын окончил художественную школу с одной четвёркой, и теперь он увлекается, ему это нравится, разведением цветов. У него это серьёзное такое увлечение. Около нашего дома он развёл цветы и сделал небольшой бассейн, пруд небольшой с водопадом. Я не знаю, что Вам ещё сказать. Большое Вам спасибо. Просто хотел бы поздравить все многодетные семьи и пожелать им терпения, любви к детям и чтобы они побольше находили времени для общения с ними, потому что общение с детьми — это самое главное. Без этого семьи хорошей быть не может. В. Путин: Вы знаете, вот Вы сейчас рассказывали, что меня порадовало? Что почти каждый ребёнок, практически каждый ребёнок находит себе занятие по душе. И такая возможность для этого создана прежде всего вами, конечно, родителями. Это очень здорово, что позволяет детям раскрыть свой потенциал и заниматься тем, что им нравится. Это очень приятно слышать. Ирина Эдуардовна, добавите что-нибудь? И. Плюснина: Да, Владимир Владимирович. Хочется также поблагодарить Вас за столь высокую награду, можно сказать, скромного труда. Также за то, что Вы организовываете такие встречи для многодетных семей, для таких больших семей, как наша. Но и хочется пригласить Вас в гости в Пермский край, конкретно — в наш родной город. В. Путин: Спасибо большое. Может быть, кто-нибудь из ребят что-то скажет? Пожалуйста. Не стесняйтесь, там у вас уже большие ребята, смотрю, взрослые парни сидят. А. Плюснин: Да. Старшему — 25, младшему у нас — 7 лет. В. Путин: Старший чем занимается? А. Плюснин: Он как раз учится сейчас. Они у нас, четверо, учатся в Пермском политехническом университете. И также он увлекается музыкой. Он сам тоже музыку пишет ещё, участвовал также в композиторских конкурсах и был международным лауреатом. В. Путин: Как Вас зовут? Я обращаюсь к молодому музыканту. В. Плюснин: Меня зовут Владимир. В. Путин: Володя, это просто увлечение? У Вас специальность, Вы учитесь по какой специальности, на каком факультете? В. Плюснин: Промышленное гражданское строительство. В. Путин: То есть музыка — это просто увлечение, да? В. Плюснин: Да. В. Путин: А как Вы пришли к такому увлечению? Откуда это взялось? В. Плюснин: В 13 лет заниматься начал. Понравилось, пошёл в музыкальную школу. Вначале сам учился, знакомый нас обучал, а затем в школу уже пошёл. В. Путин: Ну и как обстановка в этой музыкальной школе? В. Плюснин: Я уже давно там не был. В. Путин: Понятно. Но то, что Вы смогли заниматься в музыкальной школе — это, конечно, здорово. И это увлечение остаётся с Вами по жизни. Это очень радует. Я хочу Вам пожелать успехов, так же, как и Вашим братьям и сёстрам, которые поменьше. Хочу, чтобы все из вас, ребята, нашли дело по душе, своё место в жизни. Это очень важно. Ну и, конечно, ещё раз хочу поблагодарить Ваших родителей за то, что они создают такие условия. Вам всего самого доброго. А. Плюснин: Большое Вам спасибо за то, что дочь поздравили в прямом эфире. В. Путин: Слава богу. Дай бог ей здоровья. А. Плюснин: Спасибо. В. Путин: Спасибо. До свидания.

17:57 01.06.2021 Ребенок на батуте

17:58 01.06.2021 Гавриленко Оксана Владимировна и Геннадий Леонидович, восемь детей (Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ). Г. Гавриленко: Владимир Владимирович! Все присутствующие, все многодетные семьи! Мы тоже хотим с нашего северного Надыма поздравить с этим праздником сегодня, пожелать здоровья, успехов во всём. И хотелось бы тоже представить свою семью. Мы, конечно, тоже рады этой награде. Но есть в Библии такие слова, что «наследие от Господа — дети, награда от него — плод чрева». И мы от Господа получили восемь наград, восемь наград у нас, восемь детей, правда, здесь присутствуют только семь. Старшая у нас уже замужем, у нас уже есть внучка даже. Поэтому эти награды мы получили от Господа и тоже, конечно, рады получать награды. И хотелось ещё тоже сказать, пользуясь таким случаем, как бы отчитаться за проделанную работу, что у родителей моей жены Оксаны 57 внуков и 65 правнуков. У нас такая большая семья, и даже бывает, что мама Оксаны звонит и говорит: «Вы не забыли, что сегодня у этого правнука день рождения, поэтому не забудьте поздравить с днём рождения». Мы стараемся всех помнить, всех поздравлять с днём рождения. Вы в своих посланиях говорили, что нужно поднимать демографическую ситуацию в России, особенно сейчас, [когда] демографическая ситуация такая трудная. Президент сказал, а я сделал. Хотелось бы, чтобы в нашей стране тоже все так работали, тогда будет у нас жизнь улучшаться, если будут выполнять все Ваши поручения, которые Вы говорите. У меня три дочери уже окончили медицинский колледж здесь, в Надыме. Вторая дочь, Екатерина, участвовала в составе медицинской бригады, когда был здесь коронавирус, ездила по квартирам, брала тесты. Тоже участвовала в этом, помогала людям. Третья дочь тоже окончила медицинский колледж, но уже чуть позже. Она только в этом году устроилась на работу. Также работает медсестрой. Старший сын, Давид, участвовал в Международном конкурсе молодёжных проектов «Если бы я был Президентом». Он прошёл отборочный тур и должен был в Санкт-Петербург ехать на следующий, но в связи с пандемией пока это отложили. Он участвует в WorldSkills — это такие международные соревнования. Ездил в Кемерово, прошёл отборочный тур по специальности «охрана труда», и сейчас он будет представлять наш Ямало-Ненецкий автономный округ в Уфе. Это уже финал WorldSkills. Поэтому мы стараемся, конечно, и самим быть достойными членами нашего общества, гражданами, и деток наших так воспитываем, чтобы они являлись достойными членами нашего общества и тоже приносили пользу людям. Благодарим Вас за Вашу заботу. Мы в последнее время видим, что много изменений именно по отношению к семьям с детьми, к многодетным семьям, что много добавилось каких-то выплат, пособий детям с 3 до 7 лет или ещё каких-то пособий. Во время пандемии мы получали продуктовые наборы, выплаты получали, лекарства. Благодарим Вас сердечно за поддержку, за помощь, за то, что Вы тоже приветствуете семейные ценности, именно традиционные ценности. Недавно у нас и поправки в Конституцию приняты, чтобы была поддержка именно традиционной семьи. Это, конечно, тоже очень важно. Мы благодарим Вас сердечно. Спасибо. В. Путин: Геннадий Леонидович, я смотрю, у меня написано в справочке, Вы создали семейный ансамбль музыкальных инструментов? Г. Гавриленко: Да. Мы сейчас находимся в Детской школе искусств № 1. Я здесь проработал четыре года преподавателем в школе, когда приехал в Надым, это еще в 90-х годах, и уже мои пятеро детей закончили эту школу. Буквально недавно, три дня назад, еще Настя, наша пятая, играла на скрипке, закончила с отличием музыкальную школу здесь. И мы, конечно, стараемся, чтобы такие способности дети тоже могли воплощать в жизнь. В. Путин: Здорово, что есть чем заниматься всем вместе. Это очень дорогого стоит. Сразу чувствуется мужское начало в семье. Вы сказали: «Президент сказал, а я сделал». Но я так понимаю, все-таки не в одиночку сделали, Оксана Владимировна Вас немножко поддержала. Я бы хотел ее спросить, не хочет ли она что-то добавить к тому, что Вы сказали? Оксана Владимировна. О. Гавриленко: Да, мы очень любим деток. У нас большая дружная семья. Я из большой семьи, поэтому большое счастье — семья. В. Путин: Точно. А я хочу со своей стороны пожелать успехов всей семье вашей, всем детям, но и Давиду, который должен поехать на соревнования в ближайшее время, я так понял, папа сказал, хочу пожелать успехов. Уверен, что ты получишь удовольствие от участия в этом мероприятии. Но и, конечно, мы все будем за тебя болеть. Удачи тебе. Д. Гавриленко: Спасибо. Г. Гавриленко: Хотел бы поблагодарить наши региональные власти. В прошлом году нам от региона, от администрации нашей подарили многоместный автомобиль. Мы планируем в этом году на автомобиле поехать в отпуск в Краснодарский край. Это около 5 тысяч километров, но мы хотим поехать со всеми детьми. Это будет семейный туризм, почти через полстраны нашей поедем в отпуск. И еще хотелось сказать в заключение. Многие, наверное, у Вас просят чего-то, какие-то есть проблемы, они просят Вас. В Библии есть такие слова апостола Петра: «Золота и серебра не имею, а что имею, то даю». Мы тоже золота и серебра не имеем, а хотим поделиться с Вами такой божьей благодатью — благословения пожелать Вам. Я хотел сказать, что наша семья верующая, и мы молимся о Вас. Молимся, чтобы Господь Вас благословил, благословил всю Вашу семью, Ваших детей, внуков, чтобы дал Вам здоровья, терпения в Вашем нелегком труде. Вам предстоят и встречи на высшем уровне, тоже молимся, чтобы Господь благословил, даровал Вам мудрости. Я думаю, что даст Бог, что и наша страна, все эти трудности мы переживем и все будет хорошо. Поэтому пусть Вас Господь благословит. Так что, видите, в северном Надыме молятся за Вас и желают Вам благословения. И также хотелось пригласить Вас, приезжайте сюда к нам на Ямал, в наш Надым, хоть северный, суровый город, но здесь добрые люди, с такими горячими сердцами. Приезжайте к нам, ждем Вас в гости. В. Путин: Спасибо Вам большое. Спасибо за пожелание. Я, поверьте мне, тоже с удовольствием за Вас перекрещусь и помолюсь за Вашу семью. Спасибо. Что касается Вашей поездки, то, Вы знаете, конечно, 5 тысяч километров с детьми — это такое непростое дело. У меня есть встречное предложение: лучше на самолете перелетайте куда-нибудь в Сочи, допустим, а здесь мы вам дадим машину, в Сочи дадим машину, чтобы вы могли поездить здесь с семьей. Так будет, мне кажется, спокойнее, надежнее. Все-таки с детками в дороге не так просто. Вы — человек воцерковленный, я так чувствую, помните, как там написано: «И назвал Бог небо твердью». Странно, да: небо, но твердью. Поэтому, если сядете всей семьей на самолет, спокойненько прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты. 5 тысяч километров — далековато с детьми ехать. Г. Гавриленко: Конечно, это очень хорошее предложение, мы очень рады. И, кстати, хотел сказать, что в нашем Ямало-Ненецком автономном округе такая региональная поддержка, что мы, все дети из многодетных семей, можем летать за 2,5 тысячи, даже учащиеся очно дети, которые в колледжах учатся. Это тоже очень большая поддержка. Если раньше нам, чтобы купить билеты на самолет, надо было больше 100 тысяч в одну сторону только, а теперь за две. Это тоже поддержка. Ну, а так, да, но мы хотели в Геленджик поехать на автомобиле. В. Путин: Геленджик — пожалуйста. Я сейчас в Сочи нахожусь, здесь прекрасно. Вы можете съездить в Геленджик, потом приехать в Сочи, это всё рядышком здесь. Г. Гавриленко: Просто на предприятии, где я работаю, обещают выделить нам в санаторий путевки, в Геленджик, и мы хотели поехать в Геленджик. В. Путин: Мы договоримся, куда. Здесь у нас тоже есть предприятие, называется Управление делами Президента, оно вас поддержит. Ладно? Г. Гавриленко: Спасибо за такое неожиданное предложение. В. Путин: И тем, кто вас поддерживает там, а я вижу, такая системная поддержка осуществляется, и на вашем предприятии приличные люди работают — сразу видно, и региональные власти обращают внимание, им большое спасибо. Но меня просто забеспокоило, что вы 5 тысяч километров хотите на машине. Не надо, ладно? Мы потом созвонимся и решим, как это сделать. Хорошо? Г. Гавриленко: Хорошо, ладно. Спасибо Вам большое. В. Путин: Договорились. Всего Вам доброго, всего хорошего. Г. Гавриленко: Спасибо. До свидания. В. Путин: До свидания.

17:59 01.06.2021 В р.п. Кольцово Новосибирской области 1 июня открылся новый детский сад «Золотой ключик». nso.ru

18:04 01.06.2021 Каньшины Ольга Сергеевна и Виталий Евгеньевич, девять детей (Благовещенск, Амурская область). В.Каньшин: Добрый день, Владимир Владимирович! У нас уже вечер, а у вас день. Сердечно благодарим за такую возможность быть сегодня с Вами в прямом эфире. Поздравляю все семьи, всех детей, всех вообще родителей страны с этим праздником, действительно великим праздником. Потому что любой ребенок в любой семье — это праздник. Благодарим за то, что имеем такую возможность. Мы не ожидали, мы — обычная семья, как и все абсолютно в нашей стране в принципе, позвонили, сказали: «Из Администрации, так и так». Мы, конечно, очень сильно благодарим за такую высокую награду, которую нам дают. Владимир Владимирович, сердечно благодарим. О.Каньшина: Здравствуйте, Владимир Владимирович! В нашей семье вообще девять детей, наша старшая дочь закончила университет с красным дипломом и вышла замуж, уехала в Подмосковье, живет в Подмосковье, у нас уже двое внуков растут маленьких. И еще один сын пока не с нами, он служит срочную службу в Приморском крае, в поселке Чернышевка. Буквально через месяц он демобилизуется. Он туда пошел после окончания нашего политехнического техникума. Еще одна наша дочь закончила уже университет и работает. У нас еще сын — студент-второкурсник, еще сын 11-й класс заканчивает, будет поступать, остальные дети — школьники. Младшему нашему исполняется 10 лет, Марку. Все наши дети учились в музыкальной школе и учатся, старшие уже успешно закончили, тоже участвовали в различных конкурсах, занимали призовые места, старшая была даже за границей, представляла нашу музыкальную школу, тоже там заняла призовое место по классу флейты. Остальные занимаются, учатся. Очень благодарны. Хочу сказать, что и в нашем далеком регионе тоже очень приятно, что внимание таким большим семьям уделяется. Особенно очень здорово, что государство участвует в приобретении жилья для многодетных семей. Это очень здорово. И другие меры поддержки мы тоже получаем. Что мы по ковиду получили — это тоже очень нам пригодилось. Большое спасибо, очень благодарны и Вам, и местным властям. Внимание оказывают, мы это ощущаем, чувствуем внимание. Ну и желаем Вам Божьего благословения. В.Путин: Спасибо Вам большое. Я смотрю, у вас все ребятишки ходят в музыкальную школу: флейта, кларнет, гобой, аккордеон, баян, фортепьяно, скрипка. Я так понимаю, что недалеко музыкальная школа находится? В.Каньшин: Нет, она в центре находится. Вы же знаете Благовещенск, город, в принципе, небольшой. Всё достижимо. В.Путин: Здорово. Вы — люди, которые не связаны с искусством. Я смотрю, папа — инженер, мама сейчас уборщицей даже работает в Дальневосточной распределительной сетевой компании. Я так понимаю, что за детишками надо ухаживать. Конечно, надо высвобождать время. У меня в свое время мама вынуждена была тоже заниматься самой простой работой — нянечкой в больнице работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть. А у вас столько детей! Конечно, это требует больших усилий, большого времени и большой душевной отдачи, тепла большого сердечного. Я что хотел бы сказать в завершение нашей встречи в целом? Сейчас Виталий Евгеньевич сказал очень простые, очень правильные и такие проникновенные, я бы сказал, слова. Он сказал: «Ребенок в семье — это праздник». У вас у всех много детей, это большой праздник. Я хочу поздравить всех родителей, всех ребятишек с сегодняшним праздником — с Днем защиты детей. И всем пожелать всего самого доброго: счастья, благополучия и здоровья! Всего доброго! Удачи вам! Спасибо большое.

19:02 01.06.2021 Дети в музее. irkobl.ru

20:02 01.06.2021 СКР по Чувашии поздравил воспитанников подшефных детских социальных учреждений с Днем защиты детей. chuvashia.sledcom.ru

21:01 01.06.2021 Встреча с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». kremlin.ru

21:07 01.06.2021 1 июня в Казанском цирке состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. На нём заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова вручили специальные государственные стипендии лауреатам фестиваля «Созвездие — Йолдызлык».

21:41 01.06.2021 Праздничная программа к Дню защиты детей в Барнауле. barnaul.org

22:25 01.06.2021 В День защиты детей впервые был поднят флаг детства. Красноярск. admkrsk.ru

22:52 01.06.2021 В Алтайском крае празднуют День защиты детей. altairegion22.ru

05:28 В Чувашии к 1 июня на благотворительные средства отремонтирована столовая в летнем лагере для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию Об этом: В Чувашии на благотворительные средства подготовили к смене детский лагерь

06:01 В Челябинской области будет запущен пилотный проект по учёту воспитанников учреждений дополнительного образования и развитию внешкольного образования. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Читайте также: В Челябинской области запустят новый пилотный проект

06:14 В Свердловской области стабильно увеличивается число многодетных семей. Это происходит благодаря эффективной социальной политике, заявил губернатор Евгений Куйвашев. На территории области идёт планомерная и системная работа по поддержке материнства, семьи и детства. В результате число многодетных семей превысило уже 63 тысячи. Об этом: В Свердловской области растёт число многодетных семей

06:32 В Челябинске на территории парков прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Они объединили тысячи юных жителей города. Читайте также: В парках Челябинска отметили День защиты детей

06:35 Многодетная семья Ситиных из Омской области 1 июня приняла участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В прошлом году этой семье был присвоен орден «Родительская слава». Как рассказали в областном правительстве, Сергей и Оксана Ситины живут в селе Елизаветинка Черлакского района. В браке супруги уже более 20 лет. За это время у пары появились 12 детей: старшему сыну Сергею — 21 год, он курсант Омского автобронетанкового инженерного института, младшей Марфе — почти 4 месяца.

07:01 Посещение Михаилом Мишустиным Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. government.ru.

08:16 В Бурятии в День защиты детей матери погибшего школьника вручили медаль «Доблесть и отвага» Следственного комитета РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, поручение о награждении дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Читайте подробнее: В Бурятии школьник погиб, защищая мать от мужчины с ножом