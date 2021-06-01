Москва, , 08:24 — REGNUM Отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей предложил ввести председатель комиссии общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко, сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение направлено заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Рыбальченко напомнил, что до 1 июня 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным поручено подготовить предложения по формированию единой системы поддержки семей.

Член общественной палаты предложил разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» и включить его в национальный проект «Демография». В рамках нового проекта предлагается ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении третьего ребенка.

Рыбальченко также предложил ввести ежемесячное пособие в 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье и расширить использование материнского капитала .

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующего детей в семье. По его словам, это станет дополнением к материнскому капиталу.

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В мае 2019 года отцовский капитал предложил ввести член общественного совета при Минтруде РФ Сергей Рыбаль. Выплаты предлагалось внедрить вместе с материнским капиталом как дополнительную меру поддержки.

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