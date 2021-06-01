Рига, 1 июня 2021, 08:23 — REGNUM Сборная Швеции по хоккею впервые в истории не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. В семи матчах группового этапа команда набрала 10 очков и заняла пятое место в группе А.
Для того чтобы выйти из группы, шведской сборной нужна была только победа нал сборной России. Однако подопечные Валерия Брагина оказались сильнее и обыграли соперника в серии буллитов — 3:2.
Таким образом, сборная России гарантировала себе выход в плей-офф, а сборная Швеции впервые отправляется домой уже после группового этапа.
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