Барнаул, , 08:23 — REGNUM Местные власти в своих попытках дополнительно ограничить время продажи алкоголя явно заигрались. Проведённое в 31 регионе России исследование группы СТК, которое в своём телеграм-канале процитировал доктор экономических наук Никита Кричевский, свидетельствует о том, что инициатива не возымела положительных социальных последствий, а вот экономические потери весьма существенные. Применительно к Алтайскому краю возрос еще и показатель потребления не учтённого алкоголя.

«В результате только за 2019 г. 31 регион, попавший в исследование, за каждый час дополнительных ограничений суммарно недополучал 2,021 млрд руб. доходов (в среднем 9% выпадающих доходов за каждый дополнительный час)», — отмечает Кричевский.

Напомним, на федеральном уровне существует запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 8:00. Но, к примеру, в Алтайском крае региональное ограничение с 21:00 до 9:00 действует более восьми лет.

«Только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Алтайского края от акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на три часа времени розничной продажи алкогольной продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может оцениваться в размере около 170 млн. руб.». — сказано в исследовании.

Также исследователи делают вывод, что показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Алтайском крае превышает средние значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые составляют по экспертным оценкам 30−40%.

Анализ показал, что в алтайское ограничение не привело к снижению количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а, напротив, наблюдается увеличение их числа.

Судя по сообщению Никиты Кричевского, подобная ситуация обнаружилось и в других регионах, где проводилось исследование.

« В целом для регионов, вводивших дополнительные временные ограничения (в 26 из 31), тенденция на снижение заболеваемости алкоголизмом наметилась до введения региональных ограничений по времени;

смертность от отравлений алкоголем начала снижаться с усилением госрегулирования оборота спирта, а также с общим снижением потребления алкоголя. При этом, снижение отмечалось как до, так и после введения ограничений, а также там, где ограничения не вводились;

динамика изъятий из оборота нелегального алкоголя по всем регионам не имеет выраженной зависимости от наличия или отсутствия дополнительных ограничений, характеризуя лишь активность по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции;

спад «пьяной» преступности наблюдается во всех исследованных регионах: как в тех, где дополнительные ограничения действуют, так и в тех, где от них отказались. И снова выраженной зависимости обнаружить не удалось.

Зачем регионам стрелять себе в ногу, добровольно отказываясь от весомой части бюджетных доходов?» — задаётся вопросом Никита Кричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, Закон «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Алтайского края», согласно которому ограничено время розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% в период с 21−00 до 9−00 часов вступил в действие с 1 января 2011 года.

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