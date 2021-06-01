Новосергиевка, Оренбургская область, , 08:22 — REGNUM В Новосергиевке Оренбургской области сгорели два нефтевоза. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкаене электропроводки в одном из грузовиков, сообщает 1 июня пресс-служба УМВД по региону.

ЧП произошло 29 мая. По данным полиции, сначала загорелся «Нефаз» с цистерной. Затем огонь перекинулся на рядом стоящий автомобиль «МАН» с цистерной. Первый грузовик сгорел полностью, второй — частично.

Пожар возник недалеко от заправочной станции. Место происшествия было оцеплено. Подъезд автомобилей экстренных служб и охрану общественного порядка обеспечивали около 20 полицейских.